40歲葉姓女子2016年5月和張男離婚，因張男想要復合，葉女稱父親罹癌要治療，拿了15萬後，張發現葉女根本沒有要復合的意思，葉父更坦承早在5年前就因癌症開刀，張氣得提告詐欺，檢方也以詐欺罪起訴葉。

檢方調查，葉姓女子在2014年與張姓男子以結婚為前提交往，結婚，到2018年間，他陸續給了213萬115元給葉女，幫忙提供生活費、繳交欠債、車貸等等。後來因雙方習慣不合、擔心身分證配偶欄被家人看到等原因，決定離婚。

不過張男希望2人復合，期間葉謊稱父親罹癌，張男還問「需要幫忙嗎？」葉稱，看病哪有不用錢的，因此張給了葉15萬元。張男發現，葉一直以心臟裝有支架、罹癌等理由推託，懷疑從頭到尾都是「假結婚、真詐財」，憤而提告。

檢方偵訊時，葉女出示手機Line對話紀錄，張甚至主動傳帳單照片給葉，說「要我幫你繳嗎？」葉還回不用，可以幫忙寄到某地。檢方認為，顯見是張男基於照顧葉女，主動提出款項。另外，就算葉女與張男結婚目的是為了張男金錢，社會上男女考量對方家世、經濟能力，本來就很常見，要認為葉女僅因為貪圖物質享受，與張男結婚，這部分難認有詐騙犯意。

不過葉女父親是在2011至2012年進行直腸癌手術，也證稱並無向女兒拿錢，不過葉女在2016年底稱父親罹癌，向張要錢，檢方認為涉及詐欺，依法提起公訴。

(中時 )