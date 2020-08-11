因應新冠肺炎疫情帶來的衝擊，LED廠光磊（2340）繼今年股息一口氣降至0元之後，11日市場傳出光磊裁員計畫，公司指正針對組織調整、精簡人力，進行盤點中。

光磊原先是LED產業中獲利、配息相對穩健的公司，然而公司今年歷經經營權之爭，又遭逢新冠肺炎疫情，衝擊歐美市場，導致公司營運蒙塵，公司公告的7月營收年減幅高達32％，降至3.46億元，月減幅度也達11.2％，累計上半年營收27.13億元，年減12.2％。

將時間往前推移，光磊今年也以新冠肺炎疫情帶來的變數為由，將今年度的股息一口氣從1元降至0元。

光磊已經公告第二季財報，第二季毛利率26.71％，創下十季以來新低紀錄，第二季歸屬母公司淨利僅4,390萬元，每股盈餘0.12元，寫下三十季以來新低紀錄，本業獲利率跌破2位數，僅8.48％，獲利季減64％、年減70％。

(工商 )