台新金控11日董事會決議將以新台幣55億元為基準取得保德信人壽100％股權，正式跨足保險業務領域，完備金控第三具業務動力引擎，後續待向主管機關正式提出申請核准這項股權交易。

台新金表示，保德信人壽是一家優質的保險公司，在台灣深耕超過30年。在台灣的外商保險公司中，總資產排名第四，管理嚴謹，財務體質、保單持續率、銷售服務品質及企業社會責任等方面均表現優異，更是唯一榮獲金管會八度認可的模範壽險公司。

台新金指出，保德信人壽一直也是台新的重要合作夥伴之一，雙方合作銀行保險（Bancassurance）成效顯著。這次交易完成後，不僅可完備台新金融版圖，藉由銀行、證券與保險三大業務資源的整合，提供更多元化的金融商品與優質服務給客戶外，保德信人壽加入台新大家庭後，原有的優質團隊將有更堅實的平台作為支援，保戶權利不僅未受影響，反而受到更創新及多元化的金融商品服務。

台新金強調，員工一直都是該公司最重要的資產，因此保德信人壽的所有員工將全數留任，並將提供各項保障。

台新金說明，該公司先前雖無保險子公司，但長期經營銀行保險業務成效顯著，將來納入保德信人壽後，仍將秉持長期經營，規劃經營保險業務，對長期經營策略所需資金，將有妥善的短期及長期規劃，滿足主管機關的要求。

(工商 )