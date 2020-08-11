國防部後備指揮部中校李志交、上士張政陽，涉嫌利用督導新北市某「口罩國家隊」工廠生產外科、醫用口罩機會，偷走至少6000片口罩，檢調懷疑2人有意偷走對外販售，涉嫌貪汙，李、張2人到案，檢方以涉犯貪汙重罪，有串證之虞向法院聲押，台北地方法院今天晚間裁准羈押禁見。

檢調發現，後指部下轄某單位的中校李志交涉嫌今年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩時，和上士張政陽分工，以利用「螞蟻搬象」的方式偷口罩，至少已偷走6000片的醫療用口罩。

軍方人士表示，李員在單位內原本就是問題人物，當初在陸軍時竟因為債務問題叢生，被調往台北市後備指揮部，未料又因為在營外私自兼差遭受處分，被調往國防部後備指揮部，但是似乎仍有個人債務問題未解決，多次遭到單位關切。

據了解，另一位涉案人張姓上士並非後指部人員，目前服役於陸軍，但內部傳出李員欠張姓上士不少債務，因此才會動歪腦筋，偷口罩交給張姓上士抵債。

檢調調查，李志交今年2月間被調派新北市某工廠，負責督導生產外科、醫用口罩，卻和上士張政陽分工，涉嫌以「螞蟻搬象」的方式偷口罩，至少偷走1箱約6000片的醫療用口罩。

國防部後指部接獲檢舉，發現口罩短少，懷疑李監守自盜，先將李暫調苗栗地區，並全力配合檢調偵辦，協助清查消失口罩的數量及去向。

檢調昨發動搜索，檢察官對李、張2人複訊後，依《貪汙治罪條例》竊取或侵占公有物罪聲押禁見。北院認為，2人涉犯貪汙罪嫌疑重大，且有勾串之虞，故裁准羈押禁見。

(中時新聞網)