經濟部工業局為協助模具產業升級轉型發展與環境改善，透過「模具產業導入智慧製造推動計畫」委託金屬中心完成沖壓智慧製造示範產線建置，邀請國內廠商於示範產線進行觀摩及技術交流，提升國內整體模具產業技術能量。

工業局說，本次研討會由金屬中心與協易公司共同於經濟部傳統產業創新加值中心舉辦。此研討會採現場與直播方式同時並行，透過廣宣與交流，展現工業局攜手模具業者落實數位化升級轉型，達到模具開發高品質、低成本、短交期的決心。此次參與會議廠商主要有台達電、日月光、研華、台灣三井高科技、瑞利、宜捷、世祥、慧毅、銓盈汽車配件、台灣關口等32家公司。此外，還有成功大學、高雄科技大學及宏國德霖科技大學等3所學校教授與學生共同參與，現場與會人數接近百位。

工業局指出，與傳統產線相比，可降低沖壓作業時間30~50%及模具更換時間20~40%，同時省下約30~50%的電量及降低20%噪音值。另外金屬中心陳品均博士表示，期望能透過示範場域設備能量，服務國內產業進行新產品與模具開發、智慧製造系統導入，有效達成產品高值化、製造智慧化以及管理數位化等產業轉型目標。

工業局對協易公司及金屬中心朝智慧化伺服沖床與沖壓智慧製造發展予以認同與肯定；同時期許未來模具產業能朝向高質化發展，擺脫以往「台灣物美價廉」舊印象，創造「台灣物美價格合理」的新概念。

(工商 )