女性生產是一件非常偉大的事，若一旁有老公陪伴能給予更大支柱。而近日有位新手爸爸發文表示，老婆半夜生產，而他在醫院等待，護士突然端上一碗只有蛋的清湯，讓他大讚，「真的很貼心」，接著便全數喝光。貼文一發網友也紛紛曝光真相，「你慘了，這是給產婦喝的！」

護士端給新手爸爸的蛋湯。(圖擷取自爆廢公社)

原PO昨(11)日在爆廢公社發文表示，老婆半夜生產，沒想到院方很貼心的，讓護士端了一碗蛋湯進來，他以為是怕他半夜陪產肚子餓，所以讓他暖胃的，「為了不辜負人家的好心立馬吃光一點都不剩，享用完後整個胃都暖了」，更說他緊張的心情也平復了，等等一定要和老婆說醫院的這個貼心的舉動。

貼文一發也引起廣大網友回覆，「 蛋湯是給產婦喝的」、「你慘了你」、「呃～這是給產婦喝的。」也有許多網友揶揄這位天兵爸爸，「孕婦自然產，爸爸也自然慘了」、「小孩還沒出生就先當豬隊友了？」、「你把她蛋喝完，等等她會扭你的蛋來再煮一碗」、「護士想說當我中央廚房」、「豬隊友無誤。」

此外，也有網有補充，這一碗蛋湯是讓自然產的孕婦產後補充體力用的，由於生產過程中耗費大量體力，古早的人覺得雞蛋很營養，所以會準備一碗熱熱的蛋湯壓肚，也就是俗稱的壓腹湯。

(中時新聞網)