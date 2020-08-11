行政院長蘇貞昌今天赴桃園參訪仁寶平鎮廠。蘇揆也以「矽盾」形容台灣地位的重要性，因為台灣有實力才能夠在世界占有一席之地，政府與企業合作，讓這一席可以愈來愈大。

矽盾理論（Silicon Shield）是由美國學者艾迪森（Craig Addison）所提出，意指台灣的資訊半導體產業，如同科威特的石油般重要，會在有人想攻擊台灣時，讓美、日等國出面干預。

行政院新聞稿指出，蘇揆以「矽盾」一詞形容台灣的重要性。並強調台灣能夠在世界有一席之地，能夠被看見，且能夠各方面進步，是因為台灣有這方面實力，世界不能沒有台灣，否則將缺少數位、行動裝置等相關人才。

蘇揆並提到，在快速高齡化的台灣社會，關於智慧醫療、遠距等產品有其必要，對全世界也有重大貢獻，經濟部很重視，政府也將給予支持，創造更多符合高齡長輩、民眾健康所需的產品，既讓事業有成又能做好事。

蘇揆說，他帶著團隊向仁寶表示敬意跟感謝，希望一起加油，讓台灣能夠更好，不僅一直占有一席之地，且這一席可以愈來愈大。

(中時 )