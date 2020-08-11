國民黨台北市議員王鴻薇。（資料照片）

媒體報導表示，陳菊上任後，將機要秘書員額提好提滿，分別是簡任陳瓊華、簡任謝博任、簡任林伊辰、薦任葉曉岑與薦任洪語青，這5人都曾在陳菊掌舵的高雄市政府工作，有人還一路跟隨陳菊進軍總統府，引起院內人質疑影響內部內升的權益。另外，國家人權委員會7日公開徵才簡任組長等18人，讓院內質疑大幅「外包」。

監察院表示，陳菊於上午院會中說，機要任用人數與方式，完全符合機要人員任用法規，陳菊以自身在政府部門服務26年為例，強調自己都是尊重專業、愛護文官，還要大家去打聽她服務過的機關，優秀文官不會寂寞，她相信很快可以和監院同仁有這樣的合作默契，共同努力恢復監察權的尊嚴。

國民黨台北市議員王鴻薇質疑，一般首長進入新的機關，帶一，兩位親信也在情理之中，而過去監察院長工作單純，前任只帶一位助理履新。陳菊大手筆把院長室5位機要提好提滿，且全部是自己的老部屬。陳菊說她要做末代監察院長，如此人事資源一把抓，把監院變成小高雄市府，這是要廢？

(中時新聞網)