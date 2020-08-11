國中生、高中生的年紀，對生理、性方面的知識，處於既好奇、又害怕受傷害的階段，一名女網友在臉書分享與國中生的對話，對方透過私訊，詢問女網友有關男性的生理問題，內容讓人相當傻眼，且這名國中生還附上18禁的下體照片，讓女網友看了好無奈。

網友看照片留言狂虧(圖片取自/爆怨公社)

女網友在臉書社團「爆怨公社」分享幾張對話截圖照片，表示「一大早遇到這種問題，雖然阿姨我說真的很不想回答你，但是看你那麼有誠意問問題」，對話中一名自稱國中一年級的男生，先詢問女網友「姊姊在嗎」，表示有問題想問，女網友回說「叫阿姨」，同時好奇國一生到底想問什麼。

接著國一生問說「阿姨請問一下，男生的雞雞會變很硬是正常的嗎？」透露不知道要問誰，而這個生理反應困擾他許久，晚上睡不好、也很害怕，女網友看完問題回覆對方「問爸爸」，並解釋是生理反應，想不到國一生下一秒傳來下體照片，還問「這樣正常嗎」，傻眼的女網友也冷靜回答「你會打手槍吧？打完就軟了放心」、「沒事，很正常、正常的很」。

女網友相當無奈，表示自己也沒兒子，不知道這樣回答度對不對，現在的小孩到底怎麼了，但她也懷疑搞不好對方「根本不是小孩」。網友看完對話笑翻，留言狂虧國一生「是不是塑化劑吃太多」、「這種尺寸不用打馬賽克」、「下次不要亂給照片免得被笑」、「原PO回覆的好認真」。

(中時新聞網)