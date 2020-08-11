觀音金橋路附近公寓住家晚上7時許發生火警，父母在家煮菜時臨時外出，家中沒有人發現異象，鄰居看到白煙竄出立即打電話報警。新坡消防分隊獲報後立即趕往現場，共出動輛消防車及17位消防人員。

據了解，當時父母在1樓煮菜的時候中途外出，鍋內正在燉肉，兒子在2樓房間睡覺沒有察覺異議，鄰居發覺白煙竄出，且聞到燒焦味道，爾後趕緊報警。廚房僅鍋子全焦黑，所幸沒有延燒到整個屋內，消防1分鐘內立即將火勢撲滅。

(中時 )