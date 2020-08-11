觀音居民燉肉中途外出 鄰居見白煙竄出急報警 20:522020/08/11 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市 ▲觀音新坡民宅發生住家火警，僅鍋子成焦黑狀，沒有延燒整個屋內。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 觀音金橋路附近公寓住家晚上7時許發生火警，父母在家煮菜時臨時外出，家中沒有人發現異象，鄰居看到白煙竄出立即打電話報警。新坡消防分隊獲報後立即趕往現場，共出動輛消防車及17位消防人員。 據了解，當時父母在1樓煮菜的時候中途外出，鍋內正在燉肉，兒子在2樓房間睡覺沒有察覺異議，鄰居發覺白煙竄出，且聞到燒焦味道，爾後趕緊報警。廚房僅鍋子全焦黑，所幸沒有延燒到整個屋內，消防1分鐘內立即將火勢撲滅。 (中時 ) #報警 #鄰居 #消防 #父母 #觀音 也許您會感興趣 推薦閱讀 一言不合亮槍海扁見血 警方進山海觀社區速逮人 14:322020/08/03 社會 台中驚傳母攜子輕生前夫報案2人送醫急救中 09:182020/08/07 社會 陸配入境直闖台中大里前租屋處 新房客嚇報警 15:172020/08/10 社會 八里釣客看到「半顆頭顱」卡觀景台 嚇傻急報警 16:142020/08/05 社會 彰基醫院大樓連續壁施工 路面陷落如隕石坑黑不見底 15:582020/08/06 社會 主動脈剝離倒地不起 警見狀急送醫 男子感謝警救回命 18:572020/08/09 寶島 紙風車加持 觀音蓮花季人潮增3成 04:102020/08/03 地方新聞 你家就是我家 婦見鄰居空屋沒人住 竟破門裝潢搬入 14:352020/08/10 社會 大膽賊連偷2商家遭警逮 竟是遭竊茶飲店鄰居 18:322020/08/10 社會 壽山巖觀音寺「觀音之夜」 祈求桃園建設發展順利 19:072020/08/08 寶島 寶島熱門新聞 櫃姐一開腿竟噴出「起司瀑布」 原因曝光醫看傻眼 - 生活 「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬 - 社會 「刷盤正妹」比基尼超低胸 伸手夾出豐滿雙球 - 星光 - 時尚 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 174cm台大醫學正妹「夾出豪波」張開腿秀下身曲線 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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