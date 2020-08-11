受惠於競爭油品上漲及馬幣走貶，馬來西亞棕櫚油期貨11日擺脫前一交易日驟跌的低潮上漲1％。馬來西亞衍生品交易所的10月交割棕櫚油期貨，周一挫跌1.8％之後，周二回彈1.18％來到每噸2,741馬幣。馬國棕櫚油截至7月底庫存量，相較6月暴跌10.55％至3年低點，產量下滑4.14％，但跌幅低於市場預期。

(工商 )