馬國棕櫚油期貨回彈逾1％ 20:092020/08/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於競爭油品上漲及馬幣走貶，馬來西亞棕櫚油期貨11日擺脫前一交易日驟跌的低潮上漲1％。馬來西亞衍生品交易所的10月交割棕櫚油期貨，周一挫跌1.8％之後，周二回彈1.18％來到每噸2,741馬幣。馬國棕櫚油截至7月底庫存量，相較6月暴跌10.55％至3年低點，產量下滑4.14％，但跌幅低於市場預期。 (工商 ) #棕櫚油 #期貨 #馬國 #回彈 #馬幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 信義房屋Q2營收31億 同期減少6.55％ 17:272020/08/11 財經 信義Q2本業營收 年增近8％ 18:532020/08/11 財經 港股收漲513點 漲幅2.1％ 16:502020/08/11 財經 《國際油價》利多消息提振 美國原油期貨反彈近1.8％ 10:002020/08/11 財經 《商情》豆油下跌 拖累棕櫚油期貨跌近2％ 10:172020/08/11 財經 《國際金融》美元走強＋獲利了結 現貨金跌破2000美元 16:312020/08/11 財經 《期貨》8月台指期下跌29點 金融開高、電子開低 09:092020/08/11 財經 馬光上半年獲利創6年同期新高 16:202020/08/11 財經 電子、疫情受惠股聚焦 12檔業績創高 搶先布局 04:102020/08/11 產業特刊 股市大跌 新台幣尾盤豬羊變色升轉貶 16:202020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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