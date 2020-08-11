美國總統川普上周末繞過國會，以一道行政命令與三個備忘錄急推新冠病毒紓困方案，此一爭議性的舉動引發兩黨強烈的抨擊，知名諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)也砲轟指出，減徵薪資稅如同給經濟開奎寧藥方，不僅沒有療效，可能還會引發更嚴重的經濟衰退。

針對川普推動的新紓困方案，其中最受質疑的是減徵薪資稅與提供失業勞工每周最多400美元的失業補助。

紐約時報專欄作家克魯曼周日在推特與接受CNN專訪時就砲轟川普的政策，直批減徵薪資稅「根本是給經濟問題開了一帖奎寧藥方。」

克魯曼的說法就是在反諷當初川普聲稱抗瘧疾藥物奎寧是醫治新冠肺炎的靈丹妙藥，但這個說法遭到政府官員與公衛專家打臉。

克魯曼接受CNN專訪時表示，減徵薪資稅是「大家知道的一個爛點子，甚至連參院共和黨議員都說『大家忘了這個提案吧，這真是一個愚蠢的主意。』」

內布拉斯加共和黨參議員薩斯(Ben Sasse)周日也發布聲明指控川普的行政命令為違憲的做法，他表示，「就像前總統歐巴馬並無權限片面修改童年抵美暫緩遣返（DACA)的移民法，川普也無片面修改薪資稅法的權限。」

民主黨參院領袖裴洛西(Nancy Pelosi)與舒默(Chuck Schumer)也跟進開砲，指控川普的做法「不可行、軟弱與狹隘。」

克魯曼在推特發文則寫道，薪資稅是挹注社會安全與健保等主要政策預算的財源，減徵薪資稅會「衝擊相關財源，將影響眾多美國老年人的生活。」

克魯曼進一步指出，減徵薪資稅加上更複雜的失業補助方案可能還會引發「危險的副作用，我非常擔心會造成更嚴重的經濟衰退。」

儘管分析師質疑川普行政命令的適法性與效果，但卻認同此一做法對於國會有懲戒的作用，將刺激議員最終就新的振興方案達成協議，美股周一在此一氛圍下收高。

(工商 )