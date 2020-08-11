晶電（2448）第二季受歐美國家封城衝擊，單季營收疲弱，因此第二季仍然虧損9.09億元，每股淨損0.85元，累計上半年虧損24.01億元，每股淨損2.23元，赤字幅度較去年同期1.55元擴大。

(工商 )

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