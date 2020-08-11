晶電H1每股淨損2.23元 20:092020/08/11 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶電（2448）第二季受歐美國家封城衝擊，單季營收疲弱，因此第二季仍然虧損9.09億元，每股淨損0.85元，累計上半年虧損24.01億元，每股淨損2.23元，赤字幅度較去年同期1.55元擴大。 (工商 ) #晶電 #每股淨損 #第二季 #歐美國家 #封城 也許您會感興趣 推薦閱讀 興勤Q2雙率寫新高 每股賺2.64元 04:102020/08/11 證券．權證 凌巨第二季每股淨損0.34元 09:232020/08/11 財經 大田疫情逆勢演出 上半年每股盈餘2.09元 18:232020/08/11 財經 《業績-汽車》智伸科上半年獲利腰斬 每股盈餘2.17元 07:442020/08/11 財經 佳世達第二季每股盈餘0.48元 19:562020/08/11 財經 光磊第二季獲利 寫三十季新低 19:562020/08/11 財經 《業績-半導體》南茂Q2獲利同期次高 H1每股賺1.73元 15:232020/08/11 財經 瑞軒第二季每股盈餘0.23元 17:412020/08/11 財經 奇力新H1獲利3.34元 Q2獲利季增1.24倍 15:342020/08/11 財經 虧轉盈 茂迪Q2每股盈餘0.51元 04:102020/08/11 證券．權證 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 拿彰銀3億股換來 台新金揭露標下保德信人壽55億元來源 - 財經 昔日生技股王康友-KY恐下市 金管會想查證卻遭疫情阻攔 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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