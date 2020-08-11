在中國大陸水泥廠出貨恢復正常、對母公司貢獻增加下，台泥(1101)11日公布第二季財報，稅後淨利79.34億元，比首季增加164.51％；台泥指出，進入下半年傳統旺季，預期，下半年的營運表現會優於上半年。

台泥上半年的稅後淨利109.34億元，年減2.2％。

近幾年主要獲利來自大陸市場的台泥指出，今年首季，大陸市場受到疫情封城衝擊，獲利大幅衰退；但，從3月中下旬，當地水泥廠恢復正常生產後，獲利也回到之前水準，加上國內水泥、預拌混凝土的營運優於預期，所以，今年的第二季獲利已比去年同期成長。

由於第三季初，中國大陸受到洪水影響，7月出貨狀況差；台泥指出，大陸市場到8月，洪災已趨緩，目前大陸各水泥廠的生產、出貨狀況已逐漸恢復。

台泥指出，大陸市場災後重建商機，以及政府強化基建救經濟，預期，當地水泥市場到8月底、9月初就會進入旺季，市場呈「價漲量增」。

台泥指出，第四季一向是每年傳統的高峰，兩岸的應運都會增溫，當季會是今年營運的高峰。

法人認為，雖受疫情影響，台泥上半年的獲利僅比去年同期衰退2%多；下半年是水泥產業的傳統旺季，可以期待，台泥全年的營運獲利表現仍有機會與去年相當，甚至成長。

(工商 )