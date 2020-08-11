三星、現代汽車等權值股股價勁揚，還有美國刺激方案可望打破僵局，帶動韓國股市連續7個交易日收紅，11日KOSPI指數收漲1.35％報2,418.67點，創2018年6月14日以來的逾2年收盤新高。三星電子周二收漲0.7％；現代汽車一度飆漲多達6.2％，最後收漲5.3％，收在2015年4月以來最高點。

(工商 )