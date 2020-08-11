韓股連7紅 創逾2年收盤新高 20:092020/08/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星、現代汽車等權值股股價勁揚，還有美國刺激方案可望打破僵局，帶動韓國股市連續7個交易日收紅，11日KOSPI指數收漲1.35％報2,418.67點，創2018年6月14日以來的逾2年收盤新高。三星電子周二收漲0.7％；現代汽車一度飆漲多達6.2％，最後收漲5.3％，收在2015年4月以來最高點。 (工商 ) #三星 #收漲 #收盤新高 #現代汽車 #韓股 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬光上半年獲利創6年同期新高 16:202020/08/11 財經 電子、疫情受惠股聚焦 12檔業績創高 搶先布局 04:102020/08/11 產業特刊 《類股》宅經濟發威 圓剛、圓展7月營收齊登新高 10:002020/08/11 財經 報復性拉貨潮 汽車零件股歡呼 04:102020/08/11 證券．權證 大立光除息秀上演 大盤個股輪漲不斷 09:232020/08/11 財經 《韓股》韓股連7漲 登逾兩年新高 16:142020/08/11 財經 高層全跑！昔日生技股王康友-KY連3日跌停 1.8萬張賣不掉 14:242020/08/11 財經 晶電、隆達7月營收回神 隆達飆23個月新高 14:502020/08/11 財經 富邦媒 上月營收單月同期新高 04:102020/08/11 證券．權證 股債獲利超補 六大壽險7月淨值暴增近3千億 15:532020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 拿彰銀3億股換來 台新金揭露標下保德信人壽55億元來源 - 財經 昔日生技股王康友-KY恐下市 金管會想查證卻遭疫情阻攔 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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