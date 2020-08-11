美元近來強勢，加上美國最新刺激方案可望達成協議，讓市場重拾風險胃口，投資人趁高檔獲利了結，國際金價從歷史高點回檔，11日下跌2％，1周來首見跌破2,000美元價位。倫敦現貨金價周二自上周攀抵的歷史新高每盎司2,072.5美元回落，挫跌1.9％來到1,989.77美元，紐約期金跌1.8％至2,003.1美元。

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