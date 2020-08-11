獲利了結賣壓湧現 金價跌破2,000美元價位 20:092020/08/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元近來強勢，加上美國最新刺激方案可望達成協議，讓市場重拾風險胃口，投資人趁高檔獲利了結，國際金價從歷史高點回檔，11日下跌2％，1周來首見跌破2,000美元價位。倫敦現貨金價周二自上周攀抵的歷史新高每盎司2,072.5美元回落，挫跌1.9％來到1,989.77美元，紐約期金跌1.8％至2,003.1美元。 (工商 ) #金價 #元價位 #跌破 #獲利了結賣壓 #湧現 也許您會感興趣 推薦閱讀 高價進口車熱銷 和泰車完勝 04:102020/08/11 證券．權證 《業績-金融》超級金雞凱基證 開發金7月獲利衝今年高 11:252020/08/11 財經 華為改玩人工智慧車 武漢擁有萬人研發團隊 15:172020/08/11 財經 《金融股》前7月獲利登高 康和證填權息5成 14:492020/08/11 財經 《國際金融》美元走強＋獲利了結 現貨金跌破2000美元 16:312020/08/11 財經 報復性拉貨潮 汽車零件股歡呼 04:102020/08/11 證券．權證 台股強強滾 行情繼續燒 19:192020/08/11 財經 《熱門族群》電信三雄前7月最會賺 台灣大蟬聯獲利王 08:182020/08/11 財經 《業績-觀光》瓦城Q2獲利谷底回升 7月營收雙升登同期高 08:182020/08/11 財經 《期貨》8月台指期下跌29點 金融開高、電子開低 09:092020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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