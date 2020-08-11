收成恐不如預期 CBOT玉米期貨漲近1％ 20:092020/08/11 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部最新公布的作物進度報告顯示，玉米作物良率71％，比前周下滑1個百分點也低於預期，原先的豐收預測可能落空，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨合約11日上漲近1％。CBOT交易最熱絡玉米期貨延續周一漲勢，周二續漲0.9％，來到每英斗3.2575美元，盤中曾觸及3.26美元，是8月4日以來新高。 (工商 ) #CBOT #玉米 #期貨 #作物 #恐不如 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》利多消息提振 美國原油期貨反彈近1.8％ 10:002020/08/11 財經 《商情》豆油下跌 拖累棕櫚油期貨跌近2％ 10:172020/08/11 財經 《期貨》8月台指期下跌29點 金融開高、電子開低 09:092020/08/11 財經 《集中市場》三大法人賣超56.68億元 台股大怒神急跌百點 15:062020/08/11 財經 輕颱米克拉遠離 台北批發市場高麗菜漲逾2成 15:352020/08/11 生活 電子、疫情受惠股聚焦 12檔業績創高 搶先布局 04:102020/08/11 產業特刊 《國際金融》看好美再推紓困＋亞洲需求回暖 油價續揚 13:582020/08/11 財經 《商情》交投冷清 上海天然橡膠回跌 10:172020/08/11 財經 《晨間解盤》半導體設備股恐修正(倫元投顧提供) 07:442020/08/11 財經 《類股》下周法說 裕隆、中華車股價熱身 11:422020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 拿彰銀3億股換來 台新金揭露標下保德信人壽55億元來源 - 財經 昔日生技股王康友-KY恐下市 金管會想查證卻遭疫情阻攔 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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