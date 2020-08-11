美國農業部最新公布的作物進度報告顯示，玉米作物良率71％，比前周下滑1個百分點也低於預期，原先的豐收預測可能落空，芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米期貨合約11日上漲近1％。CBOT交易最熱絡玉米期貨延續周一漲勢，周二續漲0.9％，來到每英斗3.2575美元，盤中曾觸及3.26美元，是8月4日以來新高。

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