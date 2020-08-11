香港警方國安處昨日(10日)拘捕壹傳媒黎智英與其兩名兒子，以及4名壹傳媒高層以及另外3人後，連夜進行調查。黎智英今早(11日)還被押往西貢遊艇會搜證，其他人則持續羈押這進行調查，僅黎智英次子黎耀恩被扣查逾30小時後，於今晚7時半在將軍澳警署獲准保釋離開。

據《東網》報導，10日被捕的10人涉勾嫌結外國勢力，違反國安法，或串謀詐騙等罪。香港國安處昨深夜對所有被逮捕人扣留調查，未來不排除有更多人被捕。

另外，黎智英次子黎耀恩被扣查逾30小時後，於今晚7時半在將軍澳警署獲准保釋離開。早上約11時由警方押抵西貢遊艇會搜查黎智英的遊艇，過程中黎疑似有2名律師陪伴。中午左右離開遊艇會返回旺角警署，下午3時許再轉至九龍警察總部，於晚間7時半離開總部。

香港眾志前副秘書長周庭昨晚被抓，其代管臉書的管理員在其臉書上發文表示，周庭仍扣留在香港大埔警署，昨晚在律師陪同下，港警已向周庭進行一次錄影訊問，今天下午將會再進行一次訊問，暫時不知道是否可以交保。

警方國家安全處高級警司李桂華昨晚上表示，昨日共拘捕9男1女，年齡介乎23至72歲，分別涉嫌違反港區國安法及串謀詐騙等。被捕人士10名人士包括黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光、「香港故事」成員李宇軒，及學民思潮前成員李宗澤，及香港眾志前成員周庭。另外，身處海外的黎智英左右手Mark Simon則被警方通緝。

(中時新聞網)