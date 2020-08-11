據新北市警察局統計，A2類件數及受傷人數較去年同期增加約14％。（新北市交通大隊提供）

據新北市警察局統計，2020年元旦至8月9日A1類交通死亡人數相較於去年同期減少15人，但A2類件數及受傷人數較去年同期增加約14％，肇事原因以未注意車前狀況、超速、闖紅燈為主。

肇事型態主要是超速行駛導致的翻車、摔車、追撞等事故類型居多，大部分與車速太快或行經彎道未減速有關，統計分析新北市轄內易超速肇事路段為坪林區北宜公路、石碇區北宜公路、深坑區北深路3段、八里區龍米路1段、汐止區新台五路1段。

萬里區台2線、金山區台2線、三峽區台7乙線、林口區台61線、三芝區台2線。

為防制危險路段駕駛人容易超速行駛肇事，降低傷亡事故發生，警方除於網站公布固定式測速照相及區間平均速率執法設置地點外，針對轄內易超速肇事路段，運用42部移動式雷達測速照相設備，彈性機動於60處地點加強執法。

警方強調，設置測速照相執法設備重點不是取締違規，而是要提醒駕駛人依照速限行駛，以提高行車安全，也呼籲駕駛人行經測速照相設置地點，隨時注意路況並減速慢行，避免發生事故。

(中時 )