王家梁電梯裡壁咚程予希。（三立提供）

王家梁劇中為程予希拭淚。（三立提供）

王家梁與程予希在三立《我的青春沒在怕》配對飾演黑道男和純真女，這是兩人繼6年前合演《22K夢想高飛》後再扮情侶，兩人都覺得真的是緣分，6年前他們劇中還是很生澀地談感情，6年後不管是戲裡角色還是現實中的彼此都成熟了很多，王家梁誇讚現在的程予希更有女人味，但也笑說：「應該還有三成還沒被開發吧！」

程予希也說，其實當時和現在的角色都落差很大，《22K夢想高飛》是兩小無猜的劇情，她記得那時王家梁常常需要「賣肉」演出，都會在現場抹油又一直伏地挺身，讓她覺得其實男藝人也是滿辛苦的。此外，當年因為拍攝場景比較遠，所以有很多的時間一起聊天，也比較有一起累積的革命情感。

王家梁印象深刻的是，當時曾有劇情是程予希拉住他，結果不小心跌倒接吻，或是他在洗澡被她突然打開門，兩人互動橋段都很有趣。此外，兩人6年前曾青澀壁咚，這次壁咚場地改成電梯，雖然這動作跟6年前一樣，但不管造型或年紀，都很明顯有落差。

王家梁這次劇中飾演黑道企業老闆羅岳方，默默深情守護並保護程予希飾演的李美琪，被問如果真有條件很好卻是黑道背景的男人追求可會接受？程予希笑說：「當然會啊！我覺得喜歡的是這個人的內在，還有他對我的真誠，在感情裡面其實真誠跟信任非常重要！所以有了這個基礎我覺得可以不用管家世背景，它不會是我考量的條件。」

(中時 )