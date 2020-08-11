聯光通公司違反資訊申報 遭處違約金5萬元 20:222020/08/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（11）日表示，聯合光纖通信公司（4903）違反資訊申報作業辦法處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，聯合光纖通信公司未依規定期限申報109年5月20日股東臨時會之股東會議事錄及股權分散表，暨股東會年報電子檔及年報前十大股東相互間關係之資訊。由於該公司屢次違反資訊揭露規定，經櫃買中心發函提醒迄今仍未改善，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。 (工商 ) #聯光通 #聯合 #相互 #櫃買中心 #資訊申報 也許您會感興趣 推薦閱讀 整合資訊產業鏈 蔡英文：優先成立數位發展部會 14:552020/08/11 政治 馬光上半年獲利創6年同期新高 16:202020/08/11 財經 王52億資金來源 公司派提五質疑 04:102020/08/11 財經要聞 賣單調節 全新、宏捷科走跌 04:102020/08/11 證券．權證 大陸為全球智慧路燈主要推手 華為、騰訊將拿下主導權 18:492020/08/11 兩岸 2020臺灣資安大會首見金融業！國泰網路資安ETF成亮點 15:172020/08/11 財經 台積營收微蹲 樂觀Q3跳 04:102020/08/11 財經要聞 業者飢餓行銷 買房停看聽 04:102020/08/11 地方新聞 基富通萬人退休準備大調查：好享退 近半客戶疫情低檔加碼 04:102020/08/11 投資理財 投資潮流最前線 必買網路資安ETF 12:592020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。