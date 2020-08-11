櫃買中心今（11）日表示，聯合光纖通信公司（4903）違反資訊申報作業辦法處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，聯合光纖通信公司未依規定期限申報109年5月20日股東臨時會之股東會議事錄及股權分散表，暨股東會年報電子檔及年報前十大股東相互間關係之資訊。由於該公司屢次違反資訊揭露規定，經櫃買中心發函提醒迄今仍未改善，櫃買中心對該公司處以違約金新台幣5萬元。

(工商 )