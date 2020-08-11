瑞基股票自8/12起預收款券 20:222020/08/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（11）日表示，瑞基股票（4171）自8月12日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 瑞基股票因最近10個營業日內有6個營業日，經櫃買中心公布注意交易資訊，自8月12日起10個營業日（到8月25日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #瑞基 #營業日 #預收款券 #櫃買中心 #每五分鐘撮合一次 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-文創》華研上半年每股盈餘4.63元 今年期中配息3.5元 08:182020/08/11 財經 特選台股領航報酬指數 前十大成分股出列 11:522020/08/11 財經 上市櫃7月營收 今年新高 04:102020/08/11 財經要聞 動滋券攻略 百貨量販5折起 04:102020/08/11 時尚消費 台指期震盪 外資保守操作 04:102020/08/11 證券．權證 證券商七月業績報喜 04:102020/08/11 證券．權證 超商中元戰 宮廟幫拜拜 04:102020/08/11 時尚消費 台開攜宜必思 打造享樂養生村 04:102020/08/11 財經焦點 生技股領跌 高價股高處不勝寒 12:452020/08/11 財經 中元普渡一指搞定 樂天市場各類食品整箱購買超划算 16:292020/08/11 科技 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 拿彰銀3億股換來 台新金揭露標下保德信人壽55億元來源 - 財經 昔日生技股王康友-KY恐下市 金管會想查證卻遭疫情阻攔 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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