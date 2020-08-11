譚松韻、宋威龍領銜主演，張新成特別出演的青春成長戲劇《以家人之名》，此劇由兩個父親和三個孩子譚松韻、宋威龍、張新成組成一家五口，五人間笑淚交織，也有鬧笑話。像是譚松韻為準備大考的兩位哥哥宋威龍、張新成進行「考前秘笈傳授」，檢查是否穿開運紅內褲、還要他們「親吻試卷」代表「穩過」。譚松韻興奮分享自己第一次生理期來訪，害得4位男性尷尬又不知所措。

宋威龍、譚松韻、張新成3人因原生家庭遭遇傷痛，機緣巧合下湊在一起成為了兄妹。宋威龍認為自己也有角色「淩霄」的影子，能理解角色心情，而哭戲眾多遭網友戲稱是「淚點擔當」的張新成，覺得角色「賀子秋」是氣氛捕捉大師，跟自己很像怕冷場會主動帶熱氣氛個性相像。

宋威龍、張新成兩兄弟間戲裡時常上演打鬧戲碼，張新成為解決「人生大事」闖入宋威龍正在刷牙的浴室，為表示不爽、宋威龍把衛生紙全沒收，劇情笑鬧令人噴飯。三兄妹戲裡戲外好感情，張新成被爆料喜歡在片場唱歌，像是李榮浩、周杰倫的歌都很常聽到；譚松韻則自爆拍完戲後胖了，兩位哥哥也在旁補充，拍攝的食物道具像是火鍋都是現煮的，還可以自行調味。

本劇由《下一站是幸福》的主創團隊打造，同由丁梓光執導、龍亞擔任製作人、宋威龍主演。宋茜、張雨劍、虞書欣錄製應援影片為《以家人之名》宣傳，張雨劍和虞書欣搞笑對導演喊話：「為什麼不找我演！」《以家人之名》打破了傳統意義上的家人觀念，重新定義家人應該是心裡覺得親的人並不一定是有血緣關係，愛與陪伴才是最深沉的表達。《以家人之名》8/10起每日24:00愛奇藝台灣站熱播。

兩個爸爸涂松岩（左）、張晞臨（右）。（愛奇藝台灣站提供）

譚松韻飾演古靈精怪的妹妹李尖尖。（愛奇藝台灣站提供）

宋威龍飾演大哥凌霄。（愛奇藝台灣站提供）

譚松韻樂天俏皮是兩位哥哥的開心果。（愛奇藝台灣站提供）

張新成飾演二哥賀子秋。（愛奇藝台灣站提供）

《以家人之名》海報。（愛奇藝台灣站提供）

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