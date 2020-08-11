時序已過立秋，炎夏溽暑的威力雖有稍減，但秋老虎僅是正常發揮就足已讓人半身汗。熱浪過後，午後下起一場傾盆大雨，停等紅燈的機車族猝不及防，片刻之間業已濕透！無情的烈日火烤與炸裂般的暴怒雨淋…不過是台灣廣大機車族的夏天日常。

這是基層的勞動者群像共同演出的午後街頭即景，抹去臉上模糊視線的雨水，綠燈一亮油門豪邁地再催下去。他們的表情漠然淡定，內心其實悲催！他們沒有說話，因為也不知該向誰說，說了說不定也沒人在乎…劇雨忽大忽小的紊亂節奏，像是庶民的哀歌，嘔吟著小人物的悲與惆悵…

作為台灣千萬廣大庶民的移動工具，機車因著機動便利、價格親民（相對汽車）等特性使其有著無可取代的地位。但就在他們每天庸庸碌碌、忙裡忙出，支撐著台灣經濟的背後，卻默默上演著政府剝削人民的殘酷戲碼。這上演多年的拖棚歹戲最近又在網路上引發熱議，也就是再度被大家吵得沸沸揚揚的機車徵收貨物稅沉痾問題。

貨物稅是啥？可以吃嗎？別驚訝！也別裝懂！其實搞不清楚貨物稅是啥鬼的民眾多得是！畢竟小時就聽大人說：「中華民國萬萬稅！」交給政府的保護費百百條，不差這一條 ; 而貨物稅更是早於民國57年設立的稅制，現在馬路街頭馳騁的年輕人會知道，也是讓人佩服！

國內燃油機車龍頭大廠光陽KYMCO執行長柯俊斌表示，台灣新世代機車採用世界最高標準的七期排放法規，比起過去污染程度已降低達95%，他對自家產品的環保表現很有信心。政府若以「機車是移動汙染源，所以要課徵貨物稅」來合理化稅收，實在過於牽強、難以服眾。

我們要說的重點是：老百姓對這長年存在的不公平稅制，究竟還要忍多久！？設立於民國57年的貨物稅，是當時政府為要降低購買奢侈品的慾望，將機車、電視、冰箱、冷氣及汽車等視為奢侈品，以高昂稅額降低人民購買慾望，藉此拉近貧與富差距。時過境遷，今日的機車早已非當年的奢侈品，購車時卻要被課徵高達17%的貨物稅。當收入微薄的年輕人辛苦存錢多年終能買部機車（說不定還貸款），價格中卻要付出高比例代價繳交很莫名的貨物稅，消費者不知則已，知了豈不切齒淚崩！？

對此，財政部稍早發文：「機車早已不是奢侈品，課徵的貨物稅並不是抑制消費，而是為環保」。此話一出，更像是即刻引爆、讓不少機車族在網路線上炸裂。因為根據環保署委外研究顯示，車輛移動汙染源是造成境內PM2.5懸浮微粒濃度高的主因之一，汽機車產排放產生空汙，有害人體健康，因此必須負擔貨物稅，聽起來好像合理。但若仔細探究環保署發布的資料會發現，針對境內PM2.5來源分析，移動汙染源比例有30%-37%，其中，機車只佔4.9%-5.5%。燃油機車排會污是事實，但其所造成的危害比起道餐飲業（10.8-12.2%）恐怕要少了許多。

再來！現今的油價中，已包含環保署收取的空污防制費(汽油每公升0.3元、柴油每公升0.4元)，一款理由（環保）、兩邊收費（財政部、環保署），你能接受？

對此，國內燃油機車龍頭大廠光陽KYMCO執行長柯俊斌表示，以石化燃料為動力的燃油機車，不諱言地會帶來空污問題，但因應台灣世界最高標準的七期排放法規，機車業者們已針對引擎科技及排氣系統不斷研發精進，開發出符合排放標準的新世代機車上市。他說，從早年的一期車，演進到現今的七期車，新世代機車比起過去污染程度已降低達95%，堪稱是目前國內最低的移動污染源之一。政府若硬要以「機車是移動汙染源，所以要課徵貨物稅」來合理化稅收，實在過於牽強，讓民眾難以信服。

政府為環保及振興經濟推出多項購車補助方案，於汰舊換新補助的單位多、補助標準金額不一且過程相當繁瑣。再加上許多首購族年輕人無舊車可汰換，政策利多看得到吃不到，還不如直接取消貨物稅來得乾脆！

而談到民眾們最切身的「錢的問題」，柯俊斌直接表明了，政府所課徵的機車貨物稅，直接影響到的是1390萬廣大機車族群，當中又有相當高比例屬社會中低收入者。將不合時宜的稅收加諸在經濟不寬裕的庶民身上，真的是傾聽民意、苦民所苦的政府應有作為？

此外，前面提到很多人不知道機車價格裡其實隱藏著貨物稅，相當幅度墊高機車售價，網路上甚至流傳著「同款車外銷比內銷便宜」、「X陽機車賣台灣人比較貴！」財政部更說，機車貴是廠商定價策略問題！對此，柯俊斌直接打臉說：「黑白講！」

他舉例，廠商推一款50,000元的機車上市，營業稅佔5％、貨物稅佔17%，燃料及牌照稅等稅賦加一加大概佔了22%以上。賣到消費者手上，價格起碼要61,000元左右 ; 但外銷歐洲國家，除了營業稅、燃料及牌照稅，並無課徵貨物稅。國內消費者買車要負擔貨物稅，不少錢給政府收走了，卻讓直接面對消費者的廠商背了黑鍋！

政府購車補助的作業繁雜，讓車行的業務量與成本大增，車行老闆苦笑稱：「現在的黑手都不黑手了，環境逼迫讓他們的文書處理能力都不輸行政助理小妹！」

至於政府為環保及振興經濟推出多項購車補助方案，於汰舊換新補助的單位就多達4、5個，補助標準不同、金額不一，申請過程相當繁瑣，民眾根本霧煞煞。而許多首購族的年輕人，並無舊車可汰換，政策利多看得到吃不到，柯俊斌認為還不如直接取消貨物稅來得乾脆！

訪談間，一旁經銷商老闆大吐苦水，店家為民眾向政府代為申請的補助方案文件一堆，讓一線業者增加不少業務上的人力與成本。現在，黑手都不黑手了，代辦件數多到讓他們的文書處理能力不輸給行政助理小妹！儘管，有不少消費者購車是衝著補助而來，但老闆早已分不清眼角的淚水是喜是悲！？

關於貨物稅爭議，目前在多位立委的倡議下，貨物稅改革已從提案完成一讀並邁入二讀階段，縱然財政對於機車貨物稅減免問題仍多所保留，認為除環保考量外，稅收減低更直接影響政府財源，需審慎評估！茲事體大的稅改不容易，但將時間軸拉長來看，政府施政方向仍需以民意為依歸，就算老調重彈，為數眾多的消費者總該不厭其煩催促政府，下架不合時宜的稅制！

想法挺庶民、作法接地氣的光陽KYMCO執行長柯俊斌悄悄透露，趁著民意高張，一股強大力量正默默醞釀著，不是要上街頭、釀陳抗，目標是要朝更好的稅改方向前進，接下來怎麼做他語帶保留，但樂觀期待著。

(中時新聞網)