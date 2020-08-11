黃福其／台北報導

監察院國家人權委員會在網站釋出徵才，卻爆出院長陳菊任用5名機要，都是前高市府人員。國民黨文傳會副主委王鴻薇在臉書大酸「不會任用私人，只會用自己人」、「欲廢監院必先自肥」。她質疑，陳菊說要做末代監察院長，但機要秘書一口氣任用5人，莫非欲廢監院，先自己人做好做滿。把監院變成小高雄市府，這是要廢？還是要「肥」？

王鴻薇說，陳菊在廣大質疑聲中走馬上任，果然不讓大家失望，繼續照顧自己人，把一干親信都帶進了監察院。只可惜院長機要任用只能有5人，否則陳菊必會帶更多自己人進入監察院。

她說，一般首長進入新的機關，帶一、兩位親信也在情理之中，而過去監察院長工作單純，前任只帶一位助理履新。陳菊大手筆把院長室5位機要提好提滿，且全部是自己的老部屬，可見不擔心院內觀瞻，甚至無視社會觀感。

王鴻薇強調，陳菊說要做末代監察院長，但機要秘書一口氣任用5人，莫非欲廢監院，先要自己人做好做滿。如此人事資源一把抓，把監院變成小高雄市府，這是要廢？還是要「肥」？接下來監察院人權委員會還會再開18個新職缺，綠營或菊家人馬還會再增胖到多少人，大家可以拭目以待。

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