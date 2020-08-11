1名曾姓網友在開車時發現前面1台賓士車後車廂難產，他立即PO文表示，這個畫面讓他感動不已。(取自爆笑公社)

曾姓網友的感動畫面立即讓其他網友產生共鳴，也紛紛分享自家車子生產情況。圖為1名網友表示BMW生賓士，我兒子最愛。(取自爆笑公社)

曾姓網友的感動畫面立即讓其他網友產生共鳴，也紛紛分享自家車子生產情況。圖為1名網友表示Focus揹兒子超好可愛。(取自爆笑公社)

有網友分享這裡有BM剛生完的。(取自爆笑公社)

迎接新生命的到來，是每位新手爸媽最開心的幸福事，然而現在值得歡慶的事又增添1件了。1名曾姓網友昨日(10)在開車時，發現前面1台賓士車後車廂突然有台小小賓，他立即開心的PO文上網分享，並且表示這個卸貨產子的過程，讓他自己相當的感動不已。

據了解，這名曾姓網友昨日(10)行車在路上時，赫然發現前方的賓士車竟然難產了！也可以看到裡頭竟然有一台小小賓，曾姓網友頓時感動不已，因為現在連賓士車都可以直接生產小孩了。此文消息一出，許多網友紛紛表示，現在其他車種也紛紛可以直接迎接新生命了，從留言串中可以看出相同的母子車，也有人表示可能有些要DNA鑑定一下，因為車的顏色都不一樣。

網友紛紛分享這邊也有小小系列出現，「這裡有BM剛生完的」、「白色的，長的像媽媽」、「我家這台已經兩歲了」、「BMW生賓士 我兒子最愛」；也有網友說明，這讓人聯想到卸貨的場景，「現在看到從後面出來的東西就想到這個」、「應該是胎位不正夾在產道難產了！」、「從小診所換到大醫院的急診路上」、「真是讓人感動的畫面」；也有網友後來才知道賓士是這樣養大的，「還好是胎生！不然剖腹肯定要花不少錢」、「原來賓士是這樣生產的」、「都看到頭了! 還在路上啪啪造」、「我是在急診室門口接生女寶」。

(中時新聞網)