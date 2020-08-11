房仲于維智得知已婚的江姓女同事被「恐怖情人」林姓運將騷擾，不僅在林男車上裝GPS追蹤器，還勤練體能，今年4月埋伏砍死林男，涉犯殺人、妨害祕密罪遭起訴。于男今移審台北地院，稱想替死者上香，哭求交保，但法官認為他涉犯重罪、有逃亡事實，裁定羈押。

于男今年4月11日深夜，持藍波刀在台北市莒光路砍殺林男18刀，林男送醫搶救近3個月後仍不治身亡。檢警原以為是隨機殺人案，追查後竟發現是預謀殺人。

檢方起訴指出，于男與江姓女同事各有家庭，但關係匪淺，因江女告知遭「恐怖情人」林男騷擾，今年初竟在林男車上裝GPS追蹤器，還開始自主重訓，案發當天在林男住家附近埋伏，見林男現身，隨即衝上去殺人。

于男今移審法院時認罪，表示與江女是「兄妹情」，不滿林男一直騷擾江女，害江女無法工作，才會想嚇唬林男。藍波刀是在路上撿到的，並沒有計畫要殺人，案發當天沒有吃飯，身體狀況不好，腦袋一片空白，沒想到鑄下大錯。

于男邊哭邊說，對林男家屬非常抱歉，希望交保去為死者上香，並籌款賠償給家屬，他護照已經過期，不會逃亡，只想快點服刑，出獄後陪母親度過餘生。

法官認為，于男涉殺人罪嫌疑重大，犯案後無視員警追呼逃跑，直到支援警力到達才遭圍捕制伏，有逃亡事實，裁定羈押。

(中時 )