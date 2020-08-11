美國衛生部長阿札爾。（范揚光攝）

美國衛生部長艾薩今天說，美國站出來，讓各界認識到美國是台灣的朋友和夥伴，這一點很重要。至於會見總統蔡英文時，他曾誤稱總統姓氏，艾薩說，當時他「意外發音失誤」，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。

艾薩（Alex Azar）9日下午搭乘垂直尾翼漆有美國國旗的美國空軍C-40B行政專機，率訪問團飛抵台北松山機場。他是1979年台美終止正式外交關係以來，訪台層級最高、也是6年來首位訪台的美國內閣官員。

他今天下午在台灣大學公共衛生學院公開演講；演講後，接受中央社記者專訪。

艾薩表示，台灣的民眾和官員都很友善、好客，他也藉此機會對台灣的疫情因應體系進行大量了解，他給訪台行的評價是「極好」（superb）。

對於台美高層互訪是否有助雙邊關係，他認為，至少他個人的訪問極度有助雙邊關係，他非常珍視與衛生福利部長陳時中超過3年的關係，以及與疾病管制署署長周志浩等人的互動，這對美台相互學習與理解非常有用。

艾薩認為，他來台成功傳達3項訊息，包括美台共享民主、開放、透明等價值；就開放透明而言，台灣是公衛保健體系典範；國際社會，「尤其是世界衛生組織WHO」，需善用台灣的經驗，並確保學習、理解相關典範作為，進而與各國分享。

艾薩表示，對他來說很重要的一點是，美國站出來，並讓各界認識到，無論在安全、經濟，或衛生保健等議題，「美國是台灣的朋友、夥伴」，而美台友誼立基於民主、透明、開放等共享價值。

對於他昨天上午「誤稱」蔡總統，艾薩說，他致詞時，提到蔡總統5次，其中一次「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，而他很確定，蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。

至於世界衛生大會預定今秋復會，美國計畫如何支持台灣參與，艾薩說，美方將與其他國家商議，並和台灣討論採取何種作為較恰當。他重申，美國將繼續爭取台灣重獲觀察員資格。

艾薩強調，當下疫情未歇之際，台灣的WHO參與較以往任何時刻更重要；台灣在因應疫情方面展現極佳成果，以透明、公開、協作、合作態度處理公衛相關議題，這是應在WHO被凸顯的典範，而不是讓台灣被霸凌，甚至沒有觀察員身分。

至於台美未來的醫療合作項目，艾薩稍早與隨行採訪團媒體交流時提到，目前討論的議題包括一旦美國國內的疫苗需求被滿足後，如何將產能及供應公平、適當地分配給國際社會，以及在世界不同地點建立疫苗生產據點的可能性。（編輯：林淑媛）1090811

(中央社)