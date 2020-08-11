檢調偵辦立委集體收賄案，目前已策動白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘轉為「汙點證人」。台灣基進立委今(11日)表示，他曾接到過郭克銘的電話，但被助理擋掉，並稱甚至還曾有人拿300萬要找他陳情，請他幫忙處理事情。

陳柏惟接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」節目訪問時，爆料郭克銘曾透過助理傳達想要拜會他的意願，但是被助理擋掉，他也是看到新聞才知道這件事，而他並沒有和郭克銘見面。甚至，陳柏惟還遇過有人出300萬找他陳情，要他幫忙處理案件，但被他拒絕。

陳柏惟指出，請助理這件事情很重要，因為助理團隊會是政治人物檯面上的形象。他分析，立法委員其實不可能認識所有人，且因為行程安排的關係，也沒太多時間一直留在地方上，這時候很多事務都得靠助理整理與告知，若助理沒有告知實情，立委就會受到影響，不好去做判斷，所以助理把關很重要。

因為陳柏惟同樣出身自小黨，PTT上有網友把他的行為和涉入收賄案的前時代力量黨主席徐永明做比較。其他網友則回應，「希望繼續保持」、「講這個就肯定會被顯微鏡檢視了，尤其基進就他一個立委」、「他們只是找到下一個目標啦，3Q對他們來說還是問政很爛的立委」。

(中時新聞網)