農委會農糧署、財團法人中衛發展中心11日和興農旗下玉美生技與楓康超市，共同舉辦「產銷履歷蔬菜箱電商平台上架暨展售成果發布會」，預計今年度可帶動產銷履歷產品食用人數達10萬人次。農糧署長胡忠一表示，該署落實政府推動產銷履歷，擴大生產面積政策，同時透過產銷履歷蔬菜箱的擴大銷售，來增加消費者的優質消費體驗。

胡忠一還透露，我國有機農產品，已和日本、澳洲、紐西蘭、加拿大及美國等談妥，雙方可進出口有機農產品。其中，我國外銷日本以有機茶葉為主；而外銷加拿大與美國，因海運需長途運輸的關係，台灣有機穀物加工後，先製成有機餅乾，再外銷美、加地區；目前我國還在洽談中的國家，還包括智利及印度，藉以擴大我國有機農產品外銷量。

中衛發展中心總經理朱興華指出，產銷履歷專案辦公室設置目的，在於擴大推動產銷履歷運作機制，由通路端的需求，實際帶動生產供給，達到擴大產銷履歷效果，藉由此次產銷履歷蔬菜箱電商平台上架販售，預計今年度可帶動產銷履歷產品食用人數，達10萬人次，總食用量達30公噸，累積產銷履歷農產品種植涵蓋面積最高可達27公頃，預估年底蔬菜箱銷售量約1,200箱，讓更多的消費者享受到有產銷履歷標章驗證的優質蔬果。

疫情期間，民眾在家自煮的比例，愈來愈高，也更重視食材安全與健康，農糧署輔導玉美生技與楓康超市共同合作，11日在楓康超市青海店舉辦「產銷履歷蔬菜箱電商平台上架記者會暨展售成果發表會」，幫助中彰投地區產銷履歷作物的農友，建立起更多元的通路，並推出產銷履歷蔬菜箱，在楓康超市電商平台販售，讓民眾在家即可輕鬆下訂。

農糧署表示，為使消費者能有更多元的管道，購買到健康安全更加有保障的產銷履歷蔬菜，產銷履歷推動專案辦公室，針對企業團膳及超市通路等單位，透過團膳業者與農友的供應媒合，提高團膳供應產銷履歷蔬菜的比例。

另在通路端則增加產銷履歷蔬菜箱的行銷管道，提供多元訂購、配送方式，藉以增加消費端需求用量，進而提高農民增加產銷履歷蔬果的種植面積。

(工商 )