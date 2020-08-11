基金研究公司晨星（Morningstar）彙編的數據顯示，遵守環境、社會責任和治理（ESG）原則的永續基金管理資產規模，可望首次超越1兆美元。

在新冠肺炎大流行之後，由於投資者對永續投資基金的興趣增加，今年6月就淨流入了711億美元。

瑞銀（UBS）分析師在周二發布的一份研究報告中表示：「年來，各國政府通過監管和財政支出大幅增加了對綠色項目的支持。」

瑞銀同時表示：「在新冠肺炎大流行之後，由於政府致力於綠色復甦，讓這種情況更受重視。」「重點應在未來幾年推動生態友好型公司的表現。」

在本月初發布的一份報告中，晨星列舉了三個因素導致永續基金第二季度資金流入創紀錄。

該公司表示，新冠肺炎疫情造成的破壞「凸顯了基於多方相關者利益的考慮，同時建立可持續、有彈性的商業模式的重要性。」

該公司表示，構成永續基金領域的產品數量的持續成長，在最近幾個月也成為投資永續基金的催化劑。

調查發現，到第二季度末，歐洲使用ESG標準作為其選擇基金過程中的關鍵部分的投資人，已從3月底的2,584戶躍升至2,703戶。

此外，截至6月底，資產管理公司也在三個月內，就將40支傳統基金轉換為永續基金來「綠化」其產品。晨星公司表示，其中30項資金也已更名。

這家研究公司解釋說，將現有資金重新用於永續產品中，為資產管理公司在建立永續基金業務時，建立了一條捷徑。這意味著資金不必從頭開始募集，就可以加快達到所需的規模。

上個月，貝萊德（BlackRock）執行長拉里·芬克（Larry Fink）表示，除了為股東提供回報以外，公司營運具有更遠大目標的願景，未來將變得更加重要。

芬克在7月17日對CNBC的「Squawk Box」節目中說「在這個新冠肺炎世界中，非常明顯的一件事……（是）重視利益相關者的資本主義只會變得越來越重要，而專注於所有利益相關者（企業的客戶、員工、社會責任、營運項目和目標)將會成為未來的贏家。」

貝萊德是全球最大的資產管理公司，管理的資產超過7兆美元。貝萊德還表示，該投資基金在可再生能源等領域的客戶中，展現了「濃厚的興趣」。

(中時新聞網)