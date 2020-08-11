新店警分局為配合新北市「機車安全月」，暑期聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為。（新店警分局提供）

新店警分局為配合新北市「機車安全月」，暑期聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為。（新店警分局提供）

新店警分局為配合新北市「機車安全月」，暑期聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為。（新店警分局提供）

根據統計，新北市整體交通事故死傷以機車族占了9 成，其中18至24歲為機車事故死傷最多族群，新店警分局為配合新北市「機車安全月」，暑期聯合監理、環保機關同步展開強化執法作為，取締重大交通違規及噪音車。

新店警分局表示，為防制機車交通事故，針對轄內易肇事路口、路段加強執法量能，另未成年無照駕駛違規部分，除依法開罰及當場移置保管車輛，並即時通知家長，以確實強化家長及車主之管理責任。今年7月已舉發機車違規共計6983件，其中闖紅燈760件、超速836件、無照駕駛300件及通報噪音車116輛。

新店警分局於上周末假日期間聯合台北區監理所及環保局，於北宜公路及噪音車熱點路段實施全面性稽查，當日取締無照駕駛10件、越級駕駛3件、違規改裝3件。

新店警分局長陳杏結呼籲，騎車上路除遵守交通規則，防禦駕駛觀念也很重要，時時要有危險意識，對於可能發生意外的情境，採取必要措施，才能避免潛在危險發生。

(中時 )