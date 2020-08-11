高雄市長補選本周六舉行，蔡英文總統今晚透過網路社群平台，再度為民進黨候選人陳其邁拉票，她說，兩年來，陳其邁的改變，她的感受特別深刻，請高雄的朋友們「一起給陳其邁機會，讓他留在家鄉，為高雄服務」。

蔡英文在網路社群平台貼出陳其邁的競選影片，呼籲支持者分享給高雄的朋友。她說，兩年來，陳其邁的改變，她的感受特別深刻。陳其邁依然是那個「緊緊緊」，不浪費一丁點做事的時間。不過，現在他有了行政院的歷練，推動起事情來，不只有效率，也更加精準、到位。

她形容陳其邁，依然是那個「政策控」，講起對高雄的願景，停都停不下來。不過，經過這段時間的沉潛思考和請益，現在他為高雄規劃的政策，格局更高，方向也更清楚了。

蔡英文強調，陳其邁對故鄉的愛不是嘴巴說說。高雄雨後淹水，他連夜趕回去勘災。高雄只要一有什麼事情，他就開始碎碎念應該怎麼樣處理會比較好。開會時三句話不離故鄉的其邁，不斷學習，不斷進化，他對於故鄉的那一份使命，無庸置疑將會完全奉獻給高雄。

因此，她拜託支持者，這個星期六，8月15日，「請高雄的朋友們一起給陳其邁機會，讓他留在家鄉，為高雄服務，好嗎？」文末也標註「能為家鄉打拚是種幸福」「能回家鄉投票是份責任」。

(中時 )