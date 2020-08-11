第六號颱風「米克拉」沿著台灣海峽北上，氣象局也針對西半部地區發布海上颱風警報，墾丁南灣也早早插上紅旗，示警遊客趕緊離開，未料有業者不願意退費，反而要求遊客下水玩，更嗆「要給我們賺啊，我們要養小孩」，讓人直呼太誇張。

雨瀑就在眼前，但海面上依舊一堆戲水遊客，讓人冷汗直流 (圖／翻攝自東森新聞)

根據《東森新聞》報導，受到米克拉影響，墾丁南灣早早插上紅旗，不遠處就可以看到雨瀑逐漸接近，救生員也不斷清場勸離遊客，不少人見狀後決定取消行程要求退費，沒想到業者無視警告，不僅繼續接客，被詢問到「是不是該顧慮遊客安全」時，竟惱羞反嗆「大家都父母生的，要給我們賺啊，我們還要養小孩」，更稱店家所有人都有救生員資格。

遠方雨瀑逐漸逼近，海面上卻還是有許多人繼續玩香蕉船，有遊客受訪時無奈表示，他們要求退費，但店家卻說颱風還沒來「可以繼續玩」，要他們下水，堅持不退費，直到救生員開始強力清場後，人潮才逐漸散去。

不少網友也批評：「這可以檢舉了吧」、「別人小孩死不完」、「這根本賺黑心錢」、「救生員遇到颱風大浪有屁用」、「可以公布店家名稱嗎」。

(中時新聞網)