總統蔡英文在總統府接見美國衛生部長阿札爾，她強調，這是台美防疫合作的重要一大步。然而，阿札爾到底是何許人？前國民健康署署長邱淑媞則是在臉書發文表示，他曾經把胰島素的定價提高三倍，並反對歐巴馬使用健保，「如果台灣民眾笨到歌頌這樣的衛生官員的話，那真是要鬧全球笑話了。」

邱淑媞在臉書寫下，阿札爾有律師背景，曾擔任Lily藥廠美國總部董事長，曾將胰島素定價提高三倍 (該廠為胰島素三大藥廠之一。美國人用不起胰島素是全球有名的悲劇) ，而他相信自由市場，反對歐巴馬健保。

邱淑媞進一步說，記者夠聰明的話，就要問他對台灣全民健保的觀感，尤其是全民健保對防疫，是不是很關鍵？美國沒有全民納保，川普反對歐巴馬健保，跟這次美國疫情難以控制，有沒有關係？

這篇貼文曝光後，掀起網友熱烈討論，邱淑媞在回覆網友留言時，則是直言「若台灣民眾笨到歌頌這樣的衛生官員的話，那真是要鬧全球笑話了」！有不少網友則說，「一點都不衞生」、「美國的疫情如野火燎原，居然還有閒情逸致來台灣？」、「律師（商人）當衛生部長，難怪美國防疫亂套了」。

不過，也有網友認為，「遠來是客，憑什麼在那品頭論足他國事務」、「人家來談合作，你在講美國的健保，關健保什麼事？」、「妳隱瞞了事實，大部份的人並不需要支付零售價的胰島素，95%以上的人都是由醫保支付的」。

(中時新聞網)