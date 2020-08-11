國際上的數位金融日新月異，能持續打造突破性的創新產品與服務已不太容易，渣打銀行秉持「貼近客戶需求」，推動數位創新，今年屢獲各界肯定，在2020卓越銀行評比、《亞洲銀行及財金雜誌》（Asian Banking & Finance, ABF）年度選拔中，均以最佳數位服務為由獲頒殊榮。

渣打銀行台灣團隊今年獲得國際期刊《亞洲銀行及財金雜誌》頒發「台灣最佳數位銀行服務」與「台灣最佳個人金融外商銀行」兩項榮耀。評審小組指出，渣打銀行獲獎關鍵在於真正了解消費者需求，並且提供融入消費者生活的數位平台，讓銀行服務變得輕鬆簡單，面對激烈市場競爭與日新月異的數位金融趨勢，渣打銀行顛覆傳統思維，持續打造多項突破性的創新產品與服務。

今（11）日揭曉的2020卓越銀行評比，是透過消費者網路調查，今年渣打銀行二度蟬聯外商銀行「最佳數位金融獎」，更奪下外商銀行「最佳國際金融獎」。頒獎單位指出，肯定渣打銀行善用國際區域網絡優勢，打造世界級金融服務。

渣打銀行個人金融事業總處負責人林素真表示，「渣打集團近年積極投入資源在金融創新，而台灣更是渣打數位轉型的關鍵市場」，除了軟硬體升級，建置多元數位金融工具與平台，更透過企業文化推廣與塑造，由裡而外真正落實創新營運模式。

(工商 )