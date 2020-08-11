國銀對中小企業放款2020年目標新增3000億元已提前達陣！金管會11日公布，截至2020年6月底止，國銀對中小企業放款餘額達新台幣7兆2,441億元，月增1162.96億元、累計今年上半年國銀對中小企業新增放款大增3,461.67億元，距目標3千億元達成率達115.39％。

據銀行局統計，截至6月底止，今年以來新增放款量前3名的銀行為：合庫銀行新增432億元、永豐銀行317億元及台企銀298億元。銀行局副局長黃光熙表示，此項統計已包含國銀對中小企業的紓困貸款。

銀行局統計資料顯示，國銀對中小企業放款年年達標，2017年國銀對中小企業放款目標達成率為152％，2018年達成率為124％，2019年達成率更衝上170％，預估2020年因為新冠肺炎疫情衝擊下，政府全力拼紓困，中小企業放款將創史上新高達成率。

銀行局表示，截至6月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為63.90％，占民營企業放款餘額比率為66.26％，分別較5月底比率增加0.79及0.78個百分點；另外，截至6月底止，中小企業放款平均逾期放款比率為0.40％，與5月底相同。

金管會表示，持續鼓勵國銀在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )