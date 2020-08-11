復興區免費巴士17日將轉型成「幸福巴士」，採「定點接駁」和「叫車服務」雙軌並行，其中9人座客車可深入復興區部落內，造福山地鄉親。（蔡依珍攝）

復興區免費巴士17日將轉型成「幸福巴士」，採「定點接駁」和「叫車服務」雙軌並行，其中9人座客車可深入復興區部落內，造福山地鄉親。（蔡依珍攝）

復興區免費巴士17日將轉型成「幸福巴士」，採「定點接駁」和「叫車服務」雙軌並行，其中9人座客車可深入復興區部落內，2人就能預約，持市民卡還免費。另外交通局也推出5款120元至319元的大溪復興一日交通票券，9月11日前購買可抽大溪威斯汀飯店住宿券。

交通局長劉慶豐指出，復興區免費公車以服務年長者及國中小學生為大宗，但過去為了服務各部落，不斷彎繞，行車至少2小時起跳，「套句陳瑛議員的話，下山要半天、回家再半天，每天光坐車就沒了！」搭乘率低落，全面檢討後爭取公路總局補助，轉型「幸福巴士」。

劉慶豐說，6條免費公車轉型成7條「幸福巴士」，不再繞行大溪，路線分為既有免費公車行駛的「固定站點」及可透過電話、網站或Line預約搭車的「彈性站點」，其中9人座車採預約停靠，可深入到過去大客車無法駛入的雪霧鬧部落或大溪崁津部落，且透過預約平台媒合，減少繞行每座山頭或部落的情況，省下的錢可讓服務班次增加75％，持市民卡免費搭、無卡則以市區公車計價。

交通局也改善5104路線，除方便幸福巴士乘客轉乘大溪，路線行經大溪老街、後慈湖、小烏來、溪口吊橋、大溪老茶廠、羅浮溫泉等熱門景點，可成旅遊熱門首選，特別在車內安裝27吋全彩站名播報系統，以中英日韓4國語言顯示後4站站名，還顯示轉乘資訊及景點介紹，讓世界各地來到桃園的乘客，都可以清楚知道何時要按下車鈴。

交通局為活絡部落經濟、鼓勵民眾深度旅遊，8月17日至12月31日委託雄獅旅行社推出5款限量版的大溪復興一日交通票券，價格從120元至319元不等，不論從台北出發或是新北桃園旅客出遊都方便，可依喜好或所在位置選擇不同款超值套票，搭乘桃園台灣好行、捷順交通710路線或桃園客運大溪站發車的公車路線，搭配小烏來天空步道、新溪口吊橋、大溪老茶廠、達文西瓜藝文館等任一款門票，讓旅客一票在手就可在一日內不限次數暢遊桃園後花園。

配合國旅大爆發，振興國內觀光經濟，前400位購買交通套票者，加碼贈送統一超商100元禮券，且於9月11日前購買，還可參加抽獎活動，最大獎為大溪威斯汀飯店雙人住宿卷，歡迎遊客搭公車遊復興。

(中時 )