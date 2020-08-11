淞滬大會戰 (亦稱813戰役或上海戰役)將滿83年，率軍死守四行倉庫的謝團長（謝晉元）是不少五、六年級生以上者印象中的民族英雄。研究歷史的國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書緬懷「八百壯士」之事，直指當時皇民化的台灣人出錢出力支持日本攻佔上海，包括台裔日本參議員蓮舫的台南家族就捐兩架零式戰鬥機，甚至在謝晉元被暗殺後，遺部許多人被負責關押的台籍日本兵虐死，以向日本表態效忠。

蔡正元說，1937年8月11日，廣東大學學生轉黃埔軍校第四期的畢業生謝晉元上校率軍奔赴上海，參加中國抗日戰爭中死傷慘烈的淞滬大會戰。

他說，日本飛機從台灣松山機場起飛，轟炸上海的中國守軍據點，初戰卻敗於高志航的中國空軍。但皇民化的台灣人積極出錢出力，支持日本人攻佔上海，台裔日本參議員蓮舫的家族是台南大地主，就捐了兩架零式戰鬥機；另有台灣人高達5000多人志願赴上海，擔任日本軍隊的後援工作。

蔡正元說，中國軍隊上海敗戰後撤，台灣人全島興高彩烈，瘋狂慶祝日本天皇的神威，中國軍隊抵抗了三個月，最後失敗撤退，只留下謝晉元率400多人死守四行倉庫，對外號稱800多人。

他說，四行倉庫臨近英國租界，英國人怕被波及，要求中國政府撤走謝晉元部隊；但英國人卻違背承諾，把謝晉元部隊軟禁在英租界長達四年。

蔡正元說，直到珍珠港事件，日軍攻入英租界前，謝晉元早已被汪精衛特務收買的士兵殺害，剩下的謝晉元部隊人員，被日本人送到太平洋戰俘營，交由台灣籍日本兵關押看管，但三分之二很快被台籍日本兵虐待死亡，這些台籍日本兵被歐美媒體取了一個恐怖稱號「福爾摩沙警衛」。這些台灣人身上都出現路西法效應，以虐死中國戰俘來取悅日本人，作為對日本人效忠的表態。

他指出，四行倉庫的中國守軍，是中國民族主義的血淚象徵。但最後活著離開台籍日本兵手中的民族英雄，不到20人。

蔡正元感慨說，這批台籍日本兵戰後，被西南太平洋軍事法庭以虐待戰俘罪名判處死刑者，有100多人；但另有300多人無罪釋放回台，其中有一半以上後來參加二二八事件，以武力攻佔台中市及雲林虎尾機場和嘉義水上機場。歷史的真實面貌，有時相當殘酷。

(中時 )