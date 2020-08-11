電子材料供應商華立（3010）受惠半導體廠先進製程材料用量逐季拉升、印刷電路板（PCB）高頻材料配合系統廠高階伺服器轉單效益、工程塑膠切入高頻連接器等營運動能挹注，法人預估下半年營運將優於上半年。

在材料業界素有航空母艦之稱的華立無畏全球疫情，7月營收達52.16億元，較去年同期勁揚10.7％，呈雙位數高成長並創歷年同期新高；今年累計營收達324.05億元，年增5.2％，再度刷新同期紀錄。

台灣半導體的先進製程居世界領先地位，加上島內疫情控制得宜，上半年高階製程的IC晶片訂單大量湧入，甚至外傳處理器大廠英特爾因7奈米製程卡關，已有產品計畫下單給台廠，競爭對手超微趁勢彎道超車，同步投片給具先進製程的台灣半導體業者，造就相關協力廠及上游供應鏈雨露均霑。

新冠疫情同時帶動遠距上班及線上教學的風氣，推升高階中央處理器、伺服器晶片及AI加速器等高速運算（HPC）晶片需求。各國也在加速建置5G網通設備，譬如大陸新基建主旋律不變，5G基站布建步調積極，加上美系5G手機即將到來，專業機構預估全球5G基地台市場規模至2025年複合增長率達50％，2020年5G手機出貨量也將達2億支以上水準。

華立主力客戶的先進製程在5G、AI、HPC需求趨動下，投片量大增、產線滿載，能見度已看到明年，進而帶動華立在半導體前段製程光阻液、CMP研磨液、電子級化學品及特殊氣體的銷售量。

華立在半導體材料領域深耕30年，從日本引進的光阻液一路參與台灣半導體先進製程的演化，從20奈米到5奈米無役不與，未來也將跟隨客戶在摩爾定律的發展下，持續供應高階材料，共同打造陣容更壯盛的國家半導體大聯盟，拉開與其他世界級晶圓製造巨擘的技術距離。

(工商 )