2020年傳藝金曲獎公布入圍與得獎名單，其中戲曲表演類特別獎由中央研究院戲曲院士曾永義獲得。（傳藝中心提供）

2020年傳藝金曲獎11日公布入圍名單及特別獎得主，其中，戲曲類特別獎得主為中央研究院戲曲院士曾永義，出版類特別獎得主為作曲家曾仲影。現年80歲的曾永義表示，長年推動傳統戲曲與傳統文化，這些事不是他一個人的功勞，「我只是領頭，希望大家多多重視自己文化的根源，這是很多朋友、學生、民間藝人、藝術家一起推動的事，是眾人的努力。」

曾永義回憶，他在1979年到哈佛大學訪問，當時聽了一場演講，是一名曾到台灣留學的外國人，分享他在台求學的經驗，「他對大家說，台灣是美國文化的殖民地，播放的電影、電視節目，都是美國節目，電視製作用的是美國的方式，小朋友學的是美語，不是學英文，公園裡跳的是迪斯可，不是打太極。」曾永義表示，他聽了覺得大受刺激，深怕台灣要失去文化根源，回台後加入中華民俗藝術基金會，開始推動傳統藝術相關活動。

現年98歲的曾仲影，身體硬朗，但因年事已高，有點重聽，他透過兒子曾英峰，以一首詩轉達他一生創作的心境，詩句寫著：「風霜幾度似雲煙，藝海茫茫岸無邊，笑傲怡然行我獨，流星歲月奈何天。」

曾英峰表示，他的父親人生非常豐富，出生於上海，之後輾轉到廈門，又從廈門到台灣，1950年代開始，開始為台灣流行樂界、電影配樂和歌仔戲創作歌曲和曲調，「我的父親也曾是228事件的受難者，他的人生寫了很多流行歌曲，像是〈藍色的夢〉、〈一顆流星〉。這把年紀了，能獲得大家肯定，他很開心。」

(中時 )