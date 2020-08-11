新冠肺炎（COVID-19）在整個2019上半年襲捲全球，隨著台灣疫情趨緩，指揮中心宣布6月開始解禁醫療口罩販售管制，讓人人都能備足口罩，卻也造成市場價格飆高。一位網友透露自己購買口罩原則，從不買一盒超過300元的口罩，還以超佛價格賣給同事，暖心舉動讓網友一致推爆。

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊》上表示，自從6月口罩解禁後，自己有一個準則，就是不在各大藥局、美妝、超市等通路買一盒超過300元的口罩。而剛好最近同事缺口罩，原PO就直接用250元售出，佛心價格甚至還讓同事懷疑「會不會是假的……」。

原PO認為，自己寧願捐給弱勢團體，也不會買口罩來賣，但也不會擋人財路。最後她指出，「只要大家有耐心，一定可以找到合理價位的口罩」。

貼文一出，網友紛紛讚賞原PO觀念表示「人美心更美」、「說的好！也很理性，最讚賞這樣不盲目追求，且願意分享甚至幫忙的朋友！」、「250-350是可以接受的合理價錢，像中衛萊潔優衛，超過的都像是藥局跟黃牛炒作起來的」、「口罩是拿來戴的，不是蒐集用的，價格合理又是MIT製，有效比較重要，別再盲目追求特殊款啦」。

最後原PO還分享便宜購買口罩方法：

1.可透過官網購買口罩，有些配合信用卡可折抵紅利，換算下來真的不用300元。

2.加入超商團購，店長會在群組通知口罩預購最新消息。

3.道大潤發，家樂福等賣場購買，一盒250元，可以問店員就有了。

(中時新聞網)