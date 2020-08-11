網路發言並不是躲在鍵盤後面，就不用對自己的行為負責，尤其現在網路霸凌風氣盛行，往往失去的就是一個人的生命，嘉義一名蔡姓男子，在臉書留言中與一名童姓男子發生爭論，蔡男標註童男，直指對方「傻逼」，結果童男不滿提告，蔡男依妨害名譽被判拘役20日、得易科罰金。

蔡男在某個臉書社團發文，童男在下方留言質疑言論，而蔡男不滿直接標註對方「自己做過功課嗎？懶=爛」、「不用懷疑就是標註你，站過哨嗎？傻逼！」童男隨即報警提告，蔡男坦承有在臉書留言，但否認涉及公然侮辱，反駁自己是社團成員，並非管理者，認為不是「公然」，也質疑真的罵到任何人嗎？

檢察官則認為，所謂「公然」，指不特定人或多數人得以共見共聞之狀況，「侮辱」則係以使人難堪為目的，直接以言語、文字、圖畫或動作，表達不屑輕蔑或攻擊意思，足以對個人在社會上所保持之人格及地位，達貶損其評價程度而言。

且當時兩人留言的臉書社團，有1萬6000多名成員，符合「公然」要件，尤其直接「標註」的舉動，很明顯就是針對；至於蔡男留言「爛」，是形容人不好、差勁，「傻逼」的「傻」，指「愚蠢不聰慧」，「逼」文義上指女性下體私處，常被引用為猥褻性辱罵用字，這些都屬於侮辱言語，證據顯示蔡男犯行事證明確，欠缺尊重他人人格觀念，最後因妨害名譽被判拘役20日、得易科罰金。

(中時新聞網)