慈文市民活動中心基地即為現已停招的「桃園幼兒園慈文分班」原有空間。(蔡依珍攝)

桃園市立幼兒園慈文分班因緊鄰蓮華寺，接送出入動線與孩童活動空間常與廟宇衝突，2年前停招，市府盤整後發現慈文里人口成長快速，卻缺乏聚會活動場域，決議活化既有館舍，規畫1樓設置市民活動中心、2樓設置社區公托家園，打造全齡適用的多元空間，力拼11月改裝完成，提供社區居民交流新去處。

市長鄭文燦表示，許多早期幼兒園分班都是利用社區的部分空間，在市府升格前，公幼興建比例不到2成，教育部推動的托育公共化目標則是要達到4成，因此升格後，市府將分班型態較小的幼兒園吸收到公幼體系，與學校合併設置幼兒園，銜接學前教育與國小教育，也設立大型幼兒園，擴大公幼比例，提高整體教學品質，希望達到教育部規定公幼與私幼比例4比6的目標。

鄭文燦指出，市府將原有社區型幼兒園分班的空間，轉型為市民活動中心或小型公托中心，慈文市民活動中心基地即為現已停招的「桃園幼兒園慈文分班」原有空間，2樓便規畫設置社區公共托育家園，設置3名托育人員、1名主任、可收托12名幼兒的規模，已於去年7月正式收托營運，提供市民更多元的托育選擇。

鄭文燦還說，1樓規畫為慈文市民活動中心，使用面積約69坪，總經費817萬元，內部設置大會議室、多功能教室、里長辦公室等，預計今年11月完工後，將提供市民更為舒適的集會場所，也讓年輕家庭能夠走入活動中心。

桃園區長陳玉明指出，慈文市民活動中心整修以兩面採光的手法，有效引進自然光線，點亮內部環境，亦可促進空氣對流，減少室內的封閉感，並全面採用綠建材，期能達到節能減碳與環保永續的效益。

(中時 )