城市度假正夯，搶攻七夕情人節旅宿商機，雲朗觀光集團旗下君品酒店即日起至8/25(二)限時推出「寵愛戀人 七夕情人節」住房專案，一泊二食7,700元還可升等入住行政套房，雙人享雲軒西餐廳自助早餐及頂級客房餐飲「加拿大龍蝦分享餐」，餐點包含田園生菜沙拉、歐式經典開胃前菜、加拿大水煮龍蝦3隻、芝麻巧克力蛋糕，再贈Verdi進口氣泡酒乙瓶與人氣展覽門票兩張，並以獨特造型毛巾布置客房，為戀人打造專屬甜蜜空間。

另翰品酒店桃園也推出「是我唯一」情人房一泊一食專案，4,551元入住豪華客房，以及「我就愛妳」情人房一泊二食專案，5,920元入住尊榮客房，皆含雙人早餐、主題房布置及贈送紅酒乙瓶。而翰品酒店高雄則是於8/25(二)七夕當天推出情人拍照打卡活動，參與現場活動即贈送甜蜜奶酪乙份，可選擇藍莓香奶酪或香芒香奶酪與情人共享甜蜜。雲朗觀光集團推出多樣期間限定情人住房專案，邀請佳偶入住飯店歡度七夕時光。

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