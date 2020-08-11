莊競程服務處使用專案管理軟體，每天進行陳情案件分類，執行進度都透過網路系統管控。（莊競程服務處提供／陳世宗台中傳真）

莊競程服務團隊都具嫻熟服務經驗，很快就能解決民眾的問題。（莊競程服務處提供／陳世宗台中傳真）

莊競程服務團隊都具嫻熟服務經驗，很快就能解決民眾的問題。（莊競程服務處提供／陳世宗台中傳真）

立委莊競程每個月的服務案件，超過上百件，由於助理群經驗豐富都能適時提供協助，讓陳情案迎刃而解；為提升服務品質，服務處主動「出擊」，由專門助理親訪里長與地方意見領袖，發掘問題、儘速解決，讓服務效率倍增。

根據台中市立委莊競程服務處統計，自今年2月迄7月底止，選民前來陳情的服務案件共有630件，平均每個月服務量達上百件，這當中還不包括直接找上他的服務案件、臉書等網路陳情平台案，以及服務處每週二、三、四、五固定提供的免費法律諮詢服務，他雖是「新人」，服務數量扶搖直上。

莊競程說，立委除「問政監督」，也要處理「選民服務」，因此，除聘國會專門助理外，他位在台中北屯路275-2號的服務處共有超過10位助理；其中，3位主跑北屯區、2位專責北區，每天固定拜訪里長、社區發展協會理事長與地方意見領袖，主動發現問題，適時提供完善服務。

莊競程服務處每週會固定召開工作會報，除針對個案提出檢討外，並提供經驗分享與傳授，以提升服務品質。他的服務處使用專案管理軟體，每天進行陳情案件分類，執行進度都透過網路系統管控。

莊競程指出，民眾陳情案件五花八門，例如，卡奴債務協商、增設自來水管線、勞資糾紛、想早點探監、各項補助申請等，考驗助理專業能力與判斷，他的服務團隊都具嫻熟服務經驗，很快就能解決民眾的問題。

如服務處主任蔡碧玉，擔任市議員曾朝榮服務處秘書長10餘年，出身廣播界音質優美、台風穩健，是各種座談會、造勢場合被點名的最佳主持人，這次立委選戰運籌帷幄，是服務處靈魂人物。

服務處秘書長曾沛昀，曾任前台中市社會局長呂建德秘書，服務幹練成熟；副主任王建智，修平科技大學博雅學院兼任教師，106-108年度台中市社區照顧整合性培力計畫主持人，前市議員范淞育服務處主任；顧問施朝賢，曾任總統府國策顧問、台電工會理事長。

(中時 )