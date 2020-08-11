廖姓駕駛疑昏迷後衝入對向車道。（民眾提供／李文正台北傳真）

50多歲廖姓駕駛疑似昏迷後衝入對向車道。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市士林區中山北路與福林路路口，今天晚間8點37分發生一起交通事故，一台白色的保時捷 panamera逆向滑到對向車道，車頭碰撞中央分隔島，但駕駛沒有生命跡象，到院前已經沒有呼吸心跳。

警方表示，50多歲的廖姓駕駛，疑似昏迷之後，失去意識，車輛失控衝入對向，警方已根據車主資料聯繫家屬到場。

(中時新聞網)