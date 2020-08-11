北市中山北路驚見40歲男駕駛保時捷自撞 無生命跡象 21:162020/08/11 中時新聞網 林俊翰 、中時、 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北中山北路驚見40歲男駕駛保時捷自撞，無呼吸生命跡象。(林俊翰翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廖姓駕駛疑昏迷後衝入對向車道。（民眾提供／李文正台北傳真） 50多歲廖姓駕駛疑似昏迷後衝入對向車道。（民眾提供／李文正台北傳真） 北市士林區中山北路與福林路路口，今天晚間8點37分發生一起交通事故，一台白色的保時捷 panamera逆向滑到對向車道，車頭碰撞中央分隔島，但駕駛沒有生命跡象，到院前已經沒有呼吸心跳。 警方表示，50多歲的廖姓駕駛，疑似昏迷之後，失去意識，車輛失控衝入對向，警方已根據車主資料聯繫家屬到場。 (中時新聞網) #駕駛 #保時捷 #40歲男 #自撞 #中山北路 也許您會感興趣 推薦閱讀 保時捷首部電動跑車 Taycan少了「他們」就無法誕生 09:432020/08/11 汽車情報-主題企劃 東港恐怖車禍 女騎士捲入曳引車底 當場肢體分離慘死 11:182020/08/11 社會 貨車輾過女騎士 赫見害死同學 04:102020/08/11 社會新聞 桃園蘆竹高鐵橋下傳大貨車翻覆 車頭倒栽蔥卡護欄 11:442020/08/11 社會 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 16:032020/08/11 財經 新莊無照少年紅燈硬闖 無辜騎士騰空翻一圈重摔著地 竟奇蹟站起 11:242020/08/11 社會 母子因成績爭吵突呼吸困難 警火速開道15分鐘趕抵醫院 15:202020/08/11 社會 農村隨手拍影片 受訪女詭異燦笑 驚吐「哥砍下母親頭」 17:332020/08/11 社會 男團Limitless尹熙錫輕生被救回 長文曝「霸凌細節」登熱搜 14:082020/08/11 娛樂 高價進口車熱銷 和泰車完勝 04:102020/08/11 證券．權證 社會熱門新聞 「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 展示帳篷內驚見2隻腿 還傳出陣陣聲響 民眾嚇：已經半小時 - 社會 小情侶百貨男廁上演四腳獸 女月事沒來男慘了 - 社會 國軍口罩國家隊中校督導官與上士 盜6000片口罩遭羈押禁見 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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