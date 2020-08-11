小提琴家詹曉昀表示，這趟台灣行演出，是自3月疫情爆發以來的難得的演出。（鄧博仁攝）

明明是音樂高材生，又是柴可夫斯基大賽得主，卻先選擇讀哈佛大學，攻讀電腦科技，畢業後才讀茱莉亞音樂院。美國紐約大都會歌劇院管弦樂團首席、小提琴家詹曉昀近期返台，他表示，學音樂、愛音樂，但人生不能只有音樂，「哈佛大學的經驗，讓我的人生更豐富，回頭看，在哈佛大學之後，我的人生真的都和音樂在一起了。」

詹曉盷現年47歲，他的父親詹克己是一名工程師，外公林挺生則是前大同公司董事長，出生名門，但完全沒有驕氣，談吐十分謙和，自小在美國長大的他表示，和台灣沒有距離，和父母親也會以中英語交談，小時候最喜歡回台過暑假。

詹曉昀表示，他約莫從3、4歲開始，在父母親安排下學琴，14歲那年，贏得聖地牙哥交響樂團的年輕藝術家協奏曲比賽，同年與樂團到歐陸演出。他表示，這趟歐陸巡演旅程，開啟他的視野，「原來音樂不只是譜上寫的音符，還能深入一地的文化，那很吸引人。」17歲那年，詹曉昀拿下柴賽第5名，從此更下定決心，要成為一名音樂家。

然而，想當音樂家，就讀大學時，詹曉昀卻沒有選擇到音樂院，而是把哈佛大學當作首選，攻讀電腦科技，他表示是受到工程師父親的影響，「我認為想當音樂家，有一段不同的經驗，能讓音樂更豐富。音樂和人生經歷分不開，多一點經驗，音樂更有故事。」

這趟來台，在防疫旅館裡，詹曉昀也展現他的工程背景，自己錄製、剪接影片，原本房間裡理應只有一名詹曉昀，但透過剪接，卻出現另一名詹曉昀和他一起對話、演奏雙小提琴，很是逗趣，成為樂迷津津樂道的話題。

(中時 )