近年來針孔偷拍的事件層出不窮，讓人外出時會更加留意環境，保護自己。昨(10)日就有網友發文表示，自己臨時訂了一間旅館，在洗澡前發現水龍頭疑似有針孔，讓他嚇的心有餘悸。不過就有內行人表示，「那是五金卡榫，並不是攝像頭。」

箭頭處指的就是原PO擔憂是否為針孔攝影機的地方。(圖擷取自Dcard)

原PO在Dcard上以「請問這算針孔攝影機嗎？」為題發問，表示自己1週前臨時訂了一家旅館，等到要洗澡時，赫然發現水龍頭有個小黑洞，「為什麼沒有一般會有的紅藍蓋子，就是標示冷熱的那個蓋子。」他進一步查看，發現疑似針孔的東西，讓他嚇的用手機拍下，趕緊向櫃檯反應。櫃台表示會請工程師來看看，同時也向他道謝，告知此事，不然也不知道有這個東西。

他回家1週後還是覺得心有餘悸，因此發文呼籲大家要小心，也貼出當時拍的照片，更希望有人可以為他解答，「有專家可以告訴我這是不是嗎？本人比較神經質一點，對環境警戒心滿重的，這是我能拍到最好的照片了。」後來也因為太害怕而不敢繼續拍了。

就有一名網友利用回文方式回覆，表示自己是一名裝修工人，並直言這是內六角螺帽，並不是針孔攝影機。如果真是針孔攝影機，裝那麼後面也拍不到，鏡頭太後面，不合邏輯，且黑角範圍太大，而此位置安裝困難度也高，因為要能防水、防止熱水蒸氣，請原po放心。

(中時新聞網)