中國證券報11日報導，有兩家大陸蘋果iPhone供應鏈企業表示，前沒有收到蘋果下調iPhone12出貨目標指引的通知。

iPhone元器件供應鏈公司的人士也表示，沒有收到蘋果下調iPhone12出貨目標的通知。

蘋果即將在秋季發表會發表最新iPhone12，市場傳言，新款iPhone可能將區分iPhone 12與 iPhone 12 Pro，也同時都將額外推出Max版，意味今年推出新款iPhone將有四種款式，以符合更多使用需求。

(工商 )