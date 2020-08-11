陸3家蘋果供應鏈：沒收下調iPhone12出貨目標通知 21:302020/08/11 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果供應鏈表示，沒有收到出貨下修的消息。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國證券報11日報導，有兩家大陸蘋果iPhone供應鏈企業表示，前沒有收到蘋果下調iPhone12出貨目標指引的通知。 iPhone元器件供應鏈公司的人士也表示，沒有收到蘋果下調iPhone12出貨目標的通知。 蘋果即將在秋季發表會發表最新iPhone12，市場傳言，新款iPhone可能將區分iPhone 12與 iPhone 12 Pro，也同時都將額外推出Max版，意味今年推出新款iPhone將有四種款式，以符合更多使用需求。 (工商 ) #iPhone #蘋果 #供應鏈 #下調 #新款 也許您會感興趣 推薦閱讀 指三家公司不配合規定 蘋果 拒微軟谷歌臉書遊戲上架 04:102020/08/11 全球財經 永冠-KY預估全球風電產業持續成長 明年出貨優於今年 18:112020/08/11 財經 台積營收微蹲 樂觀Q3跳 04:102020/08/11 財經要聞 聯發科全品線暢旺 衝單月次高 04:102020/08/11 財經要聞 蘋果日報加印55萬份 壹傳媒股價急升3倍 14:592020/08/11 兩岸 疫後台灣供應鏈因應 順應工業4.0趨勢 強化韌性貼近終端 18:312020/08/11 兩岸 過海關戴丁字褲當口罩 McAfee創辦人遭挪威警方逮捕 17:522020/08/11 國際 聯強H2喊衝 全年EPS挑戰5元 04:102020/08/11 證券．權證 蘋果首推watchOS 7公測版 升級前3大關鍵請當心 10:112020/08/11 科技 仁寶、和碩 非PC產品出貨亮眼 04:102020/08/11 產業．科技 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 ARM聯合創辦人：若被輝達收購 將是一場災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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